Heilpädagogischer Kindergarten steht vor dem Aus

Nach 44 Jahren soll es vorbei sein: Der erste heilpädagogische Kindergarten in Graz, ein Pionier in Sachen Inklusion behinderter Kinder steht vor dem Aus! „Die Überlegung liegt nahe, zu schließen, da ich die Kosten aus eigenen Mitteln nicht mehr aufbringen kann“, bestätigt Geschäftsführer Peter Steingruber. Dass er als privater Betreiber selbst auf Kosten in der Höhe von 170.000 Euro sitzen bleibt, könnte seinem Kindergarten in den nächsten Monaten zum Verhängnis werden. Die Konsequenzen sind dramatisch: „Wenn unser Haus schließt, würde das 60 Kinder, davon 12 mit heilpädagogischem Bedarf betreffen“, so Steingruber.