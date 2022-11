Pfleger (44) bestiehlt seine hilflosen Opfer

Silberbesteck weg

Ermittelt wird gegen ihn fast zeitgleich auch in Eggenburg im Bezirk Horn. Dort soll er sich ebenfalls bei der Ausübung seines Berufs am wertvollen Silberbesteck seines Opfers bedient haben. Bei den Erhebungen im Waldviertel stellte sich zudem heraus, dass der Verdächtige auch bereits in der Steiermark gesucht wird. Dort soll er allerdings in ein Haus eingebrochen haben.