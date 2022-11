Landestheater: Nur wer tanzen kann, spielt mit

Lila Samtschlaghosen und Föhnwelle - in grellen 70er-Outfits kommen Katharina Hofmann und Klaus Müller-Beck zur Probe im Linzer Schauspielhaus. Sie spielen in der neuen Produktion „Pension Schöller“ ein Paar, das früher Turniertanz betrieben hat. Klar, dass sie das glaubwürdig über die Bühne bringen müssen, doch für beide ist der letzte Tanzkurs lange her. Daher soll ihnen Tanzlehrerin Isolde Setka, die sonst an der Musikschule arbeitet, helfen: „Mit den ersten drei Stunden bin ich schon sehr zufrieden. Schauspieler sind meist Bewegungstalente.“ Bei der Probe sieht man: Die beiden sind schon gut eingespielt, doch tanzen und schauspielern gleichzeitig ist eine Herausforderung, bei der jede Sekunde abgestimmt werden muss.