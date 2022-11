18-Jähriger stieß Schülerinnen auf Gleise

Emotionslos steht ein 18-jähriger Steirer am Montag in Graz vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, zwei Schülerinnen auf einem oststeirischen Bahnhof auf die Gleise gestoßen zu haben. Einfach so. Es waren Zufallsopfer. Ein Mädchen würgte er auch mit einem Gepäckspanner. „Nur ein Streich“, erklärt er. Der Psychiater empfiehlt eine Einweisung.