Schallenberg: Asylquoten sind der falsche Zugang

Angesichts steigender Zahlen von Migranten sieht Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ein Systemversagen in der EU. „Es ist klar: Das System funktioniert nicht“, sagte der Außenminister am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Quoten und Verteilung seien der falsche Zugang, so Schallenberg.