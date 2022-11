55-fache Mutter ließ in Brasilien Ehemann ermorden

Vier Kinder der Hauptangeklagten ebenfalls hinter Gitter

Es ist eines der aufsehenerregendsten Verbrechen und Prozesse in Brasiliens Geschichte. Die 61-Jährige hatte ihren eigenen Sohn Flavio als Auftragskiller angeheuert. Dieser streckte Do Carmo mit rund 30 Schüssen nieder, als er gerade nach Hause kam. Der Schütze fasste 33 Jahre Haft aus. Ihre Tochter Simone wurde wegen Beteiligung zu versuchten Morde zu mehr als 31 Jahren verurteilt. Der Adoptivbruder Lucas Cézar erhielt sieben Jahre Haft, weil er beim Kauf der Mordwaffe geholfen hatte. Vier weitere Personen waren an dem Mordkomplott beteiligt, darunter ein leiblicher und ein Adoptivsohn der Politikerin.