Hausarrest statt Gefängnis für Regierungskritiker

Tote bei Demos

Am dritten Tag der Reise ging es um die Aufarbeitung der dramatischen Ereignisse vom Jänner. Nach einer Gaspreiserhöhung waren über 50.000 Demonstranten in Kasachstans Städten auf die Straße marschiert. „Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit militanten Gruppen verloren 238 Kritiker, Unbeteiligte und Polizisten ihr Leben“, so Sagartz.