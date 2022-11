Leclerc platzt der Kragen, Glock ist „fassungslos“

„Hübsch, wirklich nett. Verflucht noch mal nett. Eine tolle Wahl“, funkte der Pechvogel im Anschluss an das Qualifying ironisch an seine Crew. Das einzig Positive: Leclercs Konkurrent um den zweiten Platz in der Fahrerwertung Sergio Perez wird beim Sprint am Samstag von derselben Reihe aus in das Rennen starten. Die Pole Position konnte sich hingegen völlig überraschend Haas-Mann Kevin Magnussen schnappen.