4 Verletzte nach Schüssen nahe College in Montreal

Bei einem Schusswaffenangriff in der Nähe einer weiterführenden Schule in der kanadischen Metropole Montréal sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fielen am Freitagnachmittag mehrere Schüsse in einem Park gegenüber dem Collège Montmorency. Die vier Verletzten flüchteten sich demnach in die Schule und wurden später zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.