Soll mehr Geld für die Unis freigegeben werden?

Die hohe Inflation, steigende Energiepreise und anstehende Lohnerhöhungen setzten die TU Wien momentan unter Druck. Vergangenen Montag wurden Vorlesungen als Protest im freien abgehalten. Später zog eine Demonstration bis zum Bildungsministerium. Auch viele Studierende anderer Universitäten schlossen sich an. Nun könnten Hörsäle nicht nur kalt bleiben, sondern gänzlich geschlossen werden. Für die Studierenden sowie die Forschung hat das verheerende Folgen. Was denken Sie darüber? Sollten die Unis mehr finanzielle Unterstützung bekommen? Diskutieren Sie mit in den Kommentaren!