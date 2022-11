Der Mann hat einen Vogel: So tickt Elon Musk

Halloween beging Elon Musk stilecht. In einem düsteren Superhelden-Kostüm enterte er die New Yorker Party von Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33): Seine Brust „zierte“ ein blutroter, stacheliger Panzer mit Baphomet-Zeichen - das Teufelssymbol der Satanisten. Passend auch der Standort seines Social-Media-Profils: „Hell“, die Hölle. Bei den Angestellten von Twitter gilt der 51-Jährige mittlerweile jedenfalls langsam als von dort her Gesandter.