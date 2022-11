Vanessa Herzog: Wirbel um Wildcard als Extra-Schub

In zweite Gruppe abgestuft

Eigentlich hatte der Weltverband ISU der Olympia-Vierten für ihre Paradestrecke eine Wildcard für die A-Gruppe zugesagt. In Stavanger wurde die Ex-Weltmeisterin wegen fehlender Weltcuppunkte plötzlich in die zweite Gruppe abgestuft. „Wir dachten an einen Tippfehler, konnten es gar nicht glauben“, erzählt Trainer-Ehemann Tom Herzog.