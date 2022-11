Große Preisunterschiede fürs Einlagern von Reifen

Wer kennt das Problem nicht: Wohin mit den Sommerreifen, die in den Wintermonaten nicht gebraucht werden? Haben Sie keinen großen Keller, in dem Sie die Räder lagern können, dann kommen Sie wohl oder übel nicht an einer Einlagerung in einer Werkstatt vorbei - und das kann ganz schön teuer werden. Dabei gibt's genug Einsparpotenzial.