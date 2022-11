Ermittlungen nach Wohnungsbrand in Klagenfurt

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch bei dem Wohnungsbrand in der Khevenhüllerstraße in Klagenfurt abgespielt. Die Bilanz des Branddramas ist schrecklich. Der Mieter ist in den Flammen umgekommen. Ein DNA-Abgleich ist aber laut Polizei noch notwendig. „Wir gehen aber davon aus, dass es sich um den Mieter handelt. Fremdverschulden ist auszuschließen, wir warten aber die Abschlussermittlung noch ab“, berichtet Polizei-Pressesprecher Dominik Sodamin.