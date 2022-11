Teuerung: Erste Uni will schließen

Schon wieder könnten Studenten der TU Wien ins Distance Learning geschickt werden. Die hohe Inflation, steigende Energiepreise und anstehende Lohnerhöhungen setzen die Hochschule finanziell unter Druck. Nun könnten die Hörsäle nicht nur kalt, sondern gleich ganz geschlossen bleiben, zumindest einen Monat lang. Andere Universitäten ziehen diese Sparmaßnahmen derzeit noch nicht in ernsthaft in Betracht. Aber was bedeutet das für die Studienqualität und für die Studenten selbst? Wir haben uns auch bei Studenten umgehört. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.