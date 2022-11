U-Ausschuss: Brunner zeigt Grünen kalte Schulter

Das Finanzministerium bleibt offenbar dabei, wegen des laufenden Verfahrens die Akten nicht zu liefern. Dabei stütze man sich auf eine Rechtsmeinung der Finanzprokuratur. Weil die Akten einen noch nicht abgeschlossenen Vorgang in laufenden Verfahren betreffen, könnten sie noch nicht parlamentarisch untersucht werden. Die in dieser Causa bereits im April gelieferten Unterlagen hätten „alte Steuerdaten“ des Wirtschaftsbundes betroffen, hieß es am Donnerstag in den „Vorarlberger Nachrichten“.