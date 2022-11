Beute mit Scheibtruhe zu Auto transportiert

EIngebrochen wurde vergangenes Wochenende in ein Wirtschaftsgebäude in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz). Die Kriminellen erbeuteten Elektrogeräte, Benzin und Kinderfahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro. Besonders frech: Die Beute wurde mit einer Scheibtruhe der Geschädigten zum Fluchtauto transportiert.