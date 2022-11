Ungarn friert Preise für Eier und Erdäpfel ein

Wegen der hohen Inflation führt Ungarn eine Preisbremse für Eier und Erdäpfel ein. Die Verbraucherpreise für diese Lebensmittel werden auf dem Stand vom 30. September eingefroren, gab Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Mittwoch in Budapest bekannt. Für einige andere Lebensmittel wie Zucker, Speiseöl und Hühnerbrust gilt in unserem Nachbarland bereits seit dem Februar eine Preisbremse.