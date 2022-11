Christoph Waltz: Kaum mehr Interesse an Österreich

Verfolgt nur noch Bundespräsidentenwahl

Der 66-jährige Deutsch-Österreicher räumte zugleich, dass ihn an Europa allerdings nicht mehr viel interessiere. „Ich verfolge die Bundesliga ein bisschen - und ansonsten, wenn entscheidende Dinge anstehen, wie die Wahlen in Italien oder die Bundespräsidentenwahl in Österreich.“