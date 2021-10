Schauspieler Christoph Waltz feiert 65. Geburtstag

Nach der Matura studierte Waltz Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar und am Lee Strasberg Institute in New York. In den 70er Jahren begann seine Karriere als gut gebuchter Darsteller in TV- und Filmproduktionen, darunter ein Auftritt als angehender Ermittler in einem Wiener „Tatort“. Als unglücklicher Schlagerstar in „Du bist nicht allein - Die Roy Black Story“ wurde Waltz Mitte der 90er Jahre mit Fernsehpreisen ausgezeichnet. Mit seinem Leben in der deutschsprachigen TV-Welt war Waltz dennoch nicht zufrieden. Wenn seine Mutter sich nach seiner Arbeit erkundigte, sagte er nur: „Frag mich nicht“, erzählt sie in ihrer Autobiografie.