Die Euphorie nimmt im Pinzgau kein Ende

Ebenfalls herausragend sind die Zuschauerzahlen in Zell am See. Die acht bisherigen Heimspiele von Putnik und Co. besuchten im Schnitt 1491 Personen. Bei weitem der Ligahöchstwert, 501 waren es beim Zweitplatzierten Kitzbühel in sieben Partien. „Die Euphorie nimmt kein Ende, die ganze Stadt spricht über Eishockey, auch auf der Straße werde ich angesprochen“, grinst Putnik und führt weiter aus: „Es ist schön, dass sich wieder etwas tut, die letzten Jahre waren nicht so erfolgreich.“