Rapids Barisic überzeugt als „Spielerflüsterer“

„Jeder weiß, dass ich immer Rapidler bleiben werde, egal, was war. Aber jetzt vertrete ich den LASK mit Leib und Seele.“ Eine Gratulation an (Ex-)-Freund Zoki Barisic kam Didi Kühbauer nach dem 0:1 in Hütteldorf aber nicht über die Lippen: „Ich habe ihn nicht gesehen.“ Er ärgerte sich viel mehr über die zweite Halbzeit: „Da war Rapid nicht existent.“