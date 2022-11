Rapid gegen LASK - ab 17 Uhr LIVE

Geballte Offensivpower

Dass Rapids Spiele unter Barisic zuletzt zumeist ein Torspektakel brachten, deutete der Interimscoach als positiv. 4:1 im ÖFB-Cup in Wattens, 0:1 gegen Austria Klagenfurt, 5:1 gegen Hartberg und das Sechs-Tore-Spiel in Lustenau - langweilig wurde es nur selten. „Ich liebe Offensivfußball, will viele Tore meiner Mannschaft sehen. Mir ist es jedenfalls wichtig, dass wir immer eines mehr schießen als der Gegner“, meinte Barisic dazu. Zufrieden notierte er zuletzt den Formanstieg von Guido Burgstaller, dem in den jüngsten zwei Partien in Summe fünf Treffer gelangen.