Kärntens Touristiker zittern schon vor dem Winter

Einschränkungen bei Sauna und Hallenbad

Wegen der hohen Energiekosten wird in vielen Hotelbetrieben fieberhaft kalkuliert, wie diese zu stemmen seien. So mancher Hotelier erwägt unter anderem Einschränkungen in Sauna und Hallenbad. „Am 31. Dezember läuft unser Stromvertrag aus. Der Tarif ab 2023 ist viereinhalb Mal so hoch wie der alte“, zeigt sich Hinteregger geschockt.