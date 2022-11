Feiertag für Ross und Reiter nach der Zwangspause

„Ja, nach zwei Jahren Corona-Pause war die Vorfreude enorm“, strahlte Organisator Sebastian Eberl von der Jungbauernschaft/Landjugend in Kundl. Dort hat die in mehreren Tiroler und bayerischen Dörfern etablierte Tradition einen zusätzlichen lokalen Anstrich. Denn vor genau 111 Jahren wurde die Straße durch die Kundler Klamm in die Wildschönau gebaut. Jeweils am 6. November gab es auf dieser wildromantischen Route eine Wallfahrt „mit dem Kreuz“ nach St. Leonhard.