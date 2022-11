Das Millionen-Geschäft mit den Zweitwohnsitzen

So auch am Pass Thurn in Mittersill. Dort wird beim Naturschutzgebiet Wasenmoos seit Jahren am umstrittenen Chalet-Dorf „Six Senses“ gebaut. Und direkt daneben stehen nun luxuriöse Ferienwohnungen des Apartmenthotels „Kitzbüheler Alpenlodge“ zum Verkauf. „Zehn fertiggestellte, außergewöhnliche Panorama-Wohnungen besitzen die seltene Widmung als Zweitwohnsitz, welche eine flexible Nutzung inmitten der Kitzbüheler Alpen – im Naturraum Wasenmoos – ermöglicht“, wirbt der Eigentümer im Internet. Der Großteil der Wohneinheiten ist bereits verkauft. Zwei Einheiten sind noch zu haben. Dazu zählt ein 125 Quadratmeter-Apartment im ersten Stock mit vier Schlafzimmern. Kostenpunkt: 1,846 Millionen Euro. Die Penthouse-Wohnung mit 227 Quadratmetern und zwei Schlafzimmern wird für 3,9 Millionen Euro angeboten.