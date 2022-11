Windelweich | Zwangsarbeit

Zwangsarbeit. Und wie geht die SPÖ, die sich anschickt, nächste Kanzlerpartei zu sein, mit dem Migrationsthema um? Die Sozialdemokraten tun sich anhaltend schwer damit. Das kommt auch im Bischofberger-Sonntagsinterview mit dem Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger zum Ausdruck. Luger, parteiintern als Hardliner in der Migrationsfrage punziert, gibt zu, dass seine Partei ein Problem damit habe, eine härtere und restriktivere Linie zu fahren. Der Stadtchef spricht sich dafür aus, dass straffällig gewordene Asylwerber abgeschoben werden. Nur sei das, was die Randalierer in Linz zu Halloween getan haben, nach unseren Gesetzen kein schwerer Tatbestand - siehe oben. Jede Jusstudentin im 3. Semester wisse, dass dies nicht für eine Abschiebung reiche. Und so seien die Aussagen von Innenminister Karner ein böses politisches Spiel, das dazu beitrage, dass das Vertrauen in die Politik weiter sinke. Was also tun mit den gewalttätigen Jugendlichen? Man müsse sie zu Arbeit verpflichten. Zwangsarbeit also. Luger: „Sonst sitzen die jahrelang herum und kommen auf blöde Ideen“. Für derartige Aussagen wird dem SPÖ-Politiker der Applaus vieler Österreicher sicher sein. Ob auch in seiner Partei? Daran darf man zweifeln.