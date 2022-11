Bahlsen-Erbin gibt auf: So erkennen Sie Anzeichen

Es kann mit einer einfachen, ehrlich gemeinten Frage eines Arbeitskollegen beginnen: „Wie geht es Dir eigentlich, Du schaust so gestresst aus?“ Was dann folgt, ist ein versteckter oder offener Tränenausbruch und das eigene Eingeständnis: „Nein, es geht mir wirklich nicht gut. Ich kann nicht mehr.“ Grund dafür ist oft eine sich schleichend aufbauende Überforderung im Alltag. In der Arbeit, in der Familie, finanzieller Druck, ein Projekt, das sich vorne und hinten nicht ausgeht.