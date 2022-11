Zweite Niederlage in Folge für Pöltl und Spurs

Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) die zweite Niederlage hintereinander in der National Basketball Association (NBA) erlitten. Die Texaner mussten sich den LA Clippers 106:113 geschlagen geben. Der Wiener Jakob Pöltl verbuchte vier Punkte, sieben Rebounds, je drei Assists und Steals sowie einen Block in 26:21 Minuten Einsatzzeit.