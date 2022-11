Mehr Sicherheit nach Attacken auf Kunstwerke

„Ich plädiere an die engagierten jungen Menschen, nicht auf Spaltungen zu setzen, sondern uns einen positiven Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu weisen“, sagt Hemma Schmutz, Direktorin der Linzer Museen, zu den jüngsten Attacken. Medienwirksame Aktionen wie diese könnten auch in die falsche Richtung losgehen. Aus Vorsicht haben die Linzer Museen die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.