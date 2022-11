Astros nur noch einen Sieg vom MLB-Titel entfernt

Die Houston Astros benötigen in der World Series nur noch einen Sieg, um zum zweiten Mal den Titel in der US-Baseball-Liga MLB zu gewinnen. Am Donnerstag bezwangen die Astros auswärts die Philadelphia Phillies mit 3:2, die Texaner führen damit in der „best of seven“-Serie mit 3:2. Nach drei Partien in Philadelphia wechselt die Finalserie nun zurück nach Houston, wo am Samstag die sechste Partie ansteht. Das Team, das als erstes vier Siege holt, gewinnt den Titel.