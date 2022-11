7:0-Kantersieg! Phillies gehen wieder in Führung

Die Philadelphia Phillies haben ihr erstes Heimspiel in der World Series seit 13 Jahren gegen die Houston Astrons deutlich 7:0 gewonnen und in der „Best of seven“-Serie wieder die Führung übernommen. In dem wegen Regens um einen Tag verschobenen Spiel dominierten die Gastgeber den Favoriten und führen in der Endspielserie um den Titel in der Major League Baseball (MLB) mit 2:1. Mit fünf Homeruns stellten die Phillies zudem einen Rekord in der World Series ein.