6:5 nach 0:5! Phillies gewinnen erstes Spiel

Die Philadelphia Phillies haben in der Major League Baseball (MLB) das erste Spiel der World Series gewonnen und sind in der Serie „Best of seven“-Serie mit 1:0 in Führung gegangen. Bei den Houston Astros lagen die Gäste am Freitagabend (Ortszeit) schon mit 0:5 zurück, drehten das Spiel aber dank einer Aufholjagd zu einem 6:5-Erfolg.