Astros gleichen gegen Phillies auf 2:2 aus

Die Houston Astros haben einen Tag nach der Demontage in der World Series ein beeindruckendes Comeback gezeigt und beim Ausgleich gegen die Philadelphia Phillies zugleich Baseball-Geschichte geschrieben. Nur 24 Stunden nach dem 0:7 am Dienstagabend holte das favorisierte Team ein 5:0 in Philadelphia und stellte damit sicher, dass die Entscheidung um den wichtigsten Baseball-Titel der Welt in Houston fallen wird.