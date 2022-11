Zwei Verletzte nach Skiunfällen in Tirol

Ein 65-Jähriger lag am 3.11.2022 nach einer Kollision bewusstlos auf der Piste! Es kollidierten gegen 14.10 Uhr zwei deutsche Skifahrer (65, 17) am Tiefenbachferner in Sölden. Sie waren auf der blauen Piste unterwegs. Durch den Zusammenstoß kam der 65-Jährige zu Sturz und blieb bewusstlos auf der Piste liegen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er zur weiteren Behandlung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.