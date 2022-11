So wurde Tech-Unternehmer Kapsch zum Rinderbauern

Ursprünge als Bauernfamilie in Slowenien

Die Erklärung liegt in der Familiengeschichte: „Wahrscheinlich sind es die Gene! Die Familie Kapsch hat ihren Ursprung in Slowenien, war dort eine Bauernfamilie. Vor dem Ersten Weltkrieg hat sich unser Urgroßvater in Wien niedergelassen, das ist der Beginn unserer Unternehmensgeschichte. Von daher dürfte sich also der Drang zur Landwirtschaft erklären, der nach wie vor in allen Familienmitgliedern gegeben ist“, erzählt Kari Kapsch.