„Ottilie“ zwingt Herbst zu Pause und bringt Schnee

Ab Montag feiert goldener Herbst sein Comeback

Der Samstag bietet im Tal sechs bis elf Grad. „Es wird viele Wolken und vereinzelt Niederschlag geben“, meint Dietz. Am Sonntag geht es der weißen Pracht jedoch schon wieder an den Kragen. „In der Früh gibt es ein paar Restwolken, am Nachmittag kommen von Westen her weitere Wolken. Es bleibt aber großteils trocken.“ Die Temperaturen bewegen sich zwischen acht und elf Grad, in Seefeld bei fünf bis sechs.