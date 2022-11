Straßenmeistereien in Tirol in Alarmbereitschaft

Jeden Winter werden rund 142.000 Arbeitsstunden und circa 16,8 Millionen Euro für die Schneeräumung und Streuung auf den Tiroler Landesstraßen aufgewendet. Dabei setzt das Land Tirol weiterhin vermehrt auf Feuchtsalzstreuung: „Aktuell gibt es bereits 22 Soleanlagen in Tirol - die größten Soletanks stehen mit einem Volumen von 20.000 bzw. 30.000 Litern in Zams, Matrei in Osttirol und Wörgl“, so LHStv Geisler.