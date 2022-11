Tiroler wurde mit Fake-Seite im Internet abgezockt

Geld in Bitcoins umgewandelt

Es folgten mehrere Transaktionen - am Ende summierte sich der Betrag auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, der auf dem Konto der Betrüger landete. „Das Geld sei dort in Bitcoins umgewandelt und angeblich zur Trading-Plattform weitertransferiert worden“, so die Ermittler. Seither hat der Tiroler aber keinen Zugriff mehr auf das Geld.