E-Auto löste Großbrand in Strombad Kritzendorf aus

Das Wirtschaftsgebäude der Stadt Klosterneuburg in Schutt und Asche, das Haus des Vereins Donausiedlung zerstört, zwei Feuerwehrmänner mit Rauchgasvergiftung, zwei ausgebrannte Fahrzeuge, ein Sachschaden vermutlich in sechsstelliger Höhe: So lautete die Bilanz des nächtlichen Großbrands im historischen Strombad in Kritzendorf.