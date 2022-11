Strombad Kritzendorf stand über Nacht in Vollbrand

Im beliebten Strombad Kritzendorf in Klosterneuburg in Niederösterreich ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Nach zwei Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Feuerwehrkräfte im Einsatz, berichtete FF-Sprecher Franz Resperger. Der Schaden: Mehrere hunderttausend Euro.