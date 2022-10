Drohen Verspätungen wegen Betriebsversammlungen?

Gestaffelte Betriebsversammlungen

Die zwischen kommenden Mittwoch und Montag angekündigten Betriebsversammlungen sollen nach Bundesländern gestaffelt abgehalten werden. Die Eisenbahnbetriebe in Vorarlberg und Tirol starten am Mittwoch, jene in Kärnten und der Steiermark folgen am Donnerstag, und jene in Salzburg und Oberösterreich am Freitag. Über das Wochenende herrscht Ruhe und am kommenden Montag geht es mit Versammlungen in der Ostregion (Wien, Niederösterreich und Burgenland) weiter.