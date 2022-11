„Rekrutierungen auf Krim verletzten Völkerrecht“

Das österreichische Außenministerium hat die russische Einberufungskampagne besetzten Gebieten am Dienstag in einem Tweet als Verstoß gegen das internationale Recht bezeichnet. „Die Einberufungskampagne in den rechtswidrig annektierten Gebieten einschließlich der Zwangsrekrutierung von Krimtartaren stellt eine weitere flagrante Verletzung des Völkerrechts durch #Russland dar“, hieß es darin.