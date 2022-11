Den Industriekapitänen bangt schon vor dem Winter

„Wirtschaftliche Stagnation und die in der Industrie zu erwartende Rezession setzen die Betriebe unter Druck“, so Salzer. In Extremfällen drohe sogar die Abwanderung. Knapp ein Drittel der Industrieunternehmen rechnet mit Personalabbau. Halbwegs positiv gesehen wird nur der aktuelle Auftragsstand: 93 Prozent bezeichnen diesen als gut oder saisonüblich.