Allerheiligengesteck von Familiengrab gestohlen

„Als meine Mutter am Montag zum Grab kam, war das Gesteck weg. Es dürfte gleich am Sonntagnachmittag gestohlen worden sein. Wer bitte macht so etwas“, ist die gesamte Familie erschüttert. „Wir wünschen dem Dieb alles Gute und möge ihm das Karma diese pietätlose Aktion vergelten!“ Für das Gesteck gibt es einen Finderlohn von 50 Euro. Zweckdienliche Hinweise bitte unter 0664/3040074.