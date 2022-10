Umfrage-Desaster: Koalition weiter im Tiefflug

Kann sich die ÖVP erfangen?

Die FPÖ sei Krisengewinnler, Asyl, Teuerung sowie Präsidentschaftswahlkampf spielen in die blauen Karten. So sieht das auch Politologin Katrin Stainer-Hämmerle. Stand heute werde man zu den nächsten regulären Wahlen 2024 Ähnliches erleben wie Ende der 1990er-Jahre. Drei annähernd gleich große Parteien (SPÖ, ÖVP, FPÖ), so Haselmayer. „Aber ich glaube, die ÖVP wird sich wieder erfangen.“