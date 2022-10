Land bezahlt 42 Prozent der Kinderbetreuungskosten

Zumindest offiziell ist der Wahlkampf für die wohl am 29. Jänner stattfindende Landtagswahl immer noch nicht eröffnet. Wie Plakate der Neos-Spitzenkandidatin Indra Collini und die Dichte an VP-Kampagnen aber zeigen, ist der inoffizielle Startschuss längst gefallen. Nicht zufällig widmet sich die ÖVP in ihrer neuesten Kampagne „Kinderösterreich“ auch genau jenem Thema, das den Landsleuten wohl am meisten unter den Nägeln brennt – der Kinderbetreuung.