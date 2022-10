Finale: Medwedew gegen Shapovalov ab 14 Uhr LIVE

Daniil Medwedew und Denis Shapovalov prallen heute im Endspiel der mit 2.489.935 Euro dotierten Erste Bank Open aufeinander! Der als Nummer eins gesetzte Medwedew setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale in der mit 9500 Zuschauern ausverkauften Wiener Stadthalle gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov in 1:25 Stunden mit 6:4 und 6:2 durch. Der Weltranglisten-Vierte hat im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz verloren und in vier Partien lediglich 22 Games abgegeben.