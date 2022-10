Mit viel Herz unsere blau-gelbe Heimat gestalten!

Großes Herzensmensch-Fest

Nun, da die Gewinner in allen drei Kategorien feststehen, steigt die Spannung - denn verraten werden die Siegerinnen und Sieger erst beim großen „Krone“-Herzensmensch-Fest am 11. November. Im Vorfeld dazu dankte auch Kultur-Region-Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber Freiwilligen, Vereinen und Gemeinden. Lammerhuber: „Quer durch das Land bilden in den 573 Gemeinden Niederösterreichs Vereine und Freiwillige das Rückgrat der Gesellschaft und die Gemeindeverwaltungen helfen tatkräftig, das Vereinsleben blühen zu lassen.“