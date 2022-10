Thiem erreicht durch „Nachträge“ doch Saisonziel

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem sollte die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste doch noch heuer erreichen. Auf den Platz hatte er dafür vergangene Woche in Antwerpen gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda und am Donnerstag in Wien gegen den Russen Daniil Medwedew zwar jeweils einen „Matchball“ darauf vergeben, von der ATP erhält er aber nun demnächst 31 Punkte zusätzlich gutgeschrieben. Nach ATP-Angaben wird Thiem das Jahr somit mit 561 Zählern abschließen.